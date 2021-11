Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o dwa rozboje w Rzeszowie

Do pierwszego rozboju doszło 30 października, na Pl. Wolności w Rzeszowie.

- Do oczekującego z grupą znajomych pokrzywdzonego, podszedł młody mężczyzna i bez powodu kopnął go w brzuch, a następnie ukradł należący do niego przenośny głośnik - informuje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.