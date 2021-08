Policyjny dron znów w akcji. Podniebne kontrole w powiecie dębickim. Czterech kierowców ukaranych, jeden stanie przed sądem

Od kilku miesięcy podkarpaccy policjanci do swoich zadań wykorzystują bezzałogowy statek powietrzny. Dron okazuje się niezastąpiony w wielu sytuacjach. Pozwala na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego, a tym samym na ujawnianie wykroczeń - m. in. wyprzedzanie na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej.