Policyjny dron znowu w akcji. "Czerwone światło - STOP" na bieszczadzkich drogach [ZDJĘCIA]

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom podróżującym i przypomnienie im o obowiązku stosowania się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory świetlne również na zwężonych lub remontowanych odcinkach dróg. Do monitorowania sytuacji na drogach wykorzystano drona. Ten bezzałogowy statek powietrzny, za pomocą kamery rejestrował zachowania kierujących niestosujących się do przepisów ruchu drogowego.

Podczas tegorocznych wakacji działania z wykorzystaniem drona będą w Bieszczadach powtarzane cyklicznie.