Policyjny pościg za bmw po ulicach Rzeszowa. 20-latek nie zatrzymał się do kontroli, przekroczył prędkość i jechał pod prąd

Pościg miał miejsce w środę przed godz. 18

- Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli. To 20-letni mieszkaniec Rzeszowa. Na al. Sikorskiego, jadąc w kierunku centrum miasta, policjanci zmierzyli mu prędkość. Jechał 142 km/h, a obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h. Mimo podawanych sygnałów, kierowca nie zatrzymał się - opisuje nadkom. Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.