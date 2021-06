Politechnika Rzeszowska w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych GRAS 2021

- Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) jest publikowany od 2009 r. Jest to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych - tłumaczy Damian Gębarowski, rzecznik prasowy, dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej na PRz. - 54 dyscypliny sklasyfikowane w rankingu zostały przyporządkowane do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich.

Ogółem w zestawieniu tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju sklasyfikowano 1800 uczelni z 93 krajów z całego świata. Pod uwagę brano pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

- W dyscyplinie inżynieria mechaniczna sklasyfikowano 6 polskich uczelni, w tym Politechnikę Rzeszowską. Wszystkie zajęły ex aequo miejsca od 301 do 400 i pierwsze miejsce w Polsce - dodaje rzecznik politechniki. - Oprócz naszej uczelni były to: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie i politechniki: łódzka, poznańska, warszawska i wrocławska.

W tym roku najwyższe pozycje w poszczególnych dziedzinach zajęły uniwersytety amerykańskie, m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy University of Colorado at Boulder.