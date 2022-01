Półkolonie, obozy, zajęcia sportowe, czyli co zrobić z dziećmi podczas ferii zimowych

Na Podkarpaciu ferie rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 25 lutego. 10 stycznia wystartowały zapisy dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w zimowych półkoloniach w 11 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury . Potrwają do 31 stycznia, jednak kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ liczba uczestników jest ograniczona.