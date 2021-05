Polska 2050 kontra komisja wyborcza. Spór o rejestrację kandydatki na prezydenta Rzeszowa

- Będziemy ponawiali próbę 18 maja, bo na ten dzień komisja wyznaczyła sobie dyżur – zapowiada. – Jeśli ponownie spotkamy się z odmową, zaskarżymy tę decyzję do Państwowej Komisji Wyborczej, bo – niestety – nie przysługuje nam odwołanie do sądu.

Ostrzega, że w razie odmowy rejestracji Małgorzaty Grzywy, Polska 2050 będzie wnioskować o unieważnienie wyborów.

- A jeśli i to nie odniesie skutku, to pójdziemy ze skargą do Trybunału Praw Człowieka, ponieważ byłoby to naruszeniem praw wyborczych obywateli – zapowiada.