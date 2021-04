Polska 2050 wspiera Konrada Fijołka. Michał Kobosko w Rzeszowie: to właściwy kandydat, jest stąd i nikt go tu nie przywiózł

- Prawdziwymi i właściwymi kandydatami - to mówimy od początku tej kampanii - mogą być wyłącznie takie osoby jak Konrad Fijołek, które po pierwsze, są stąd i nikt ich tutaj nie przywiózł, nikt ich nie musiał zaznajamiać z ważnymi sprawami miasta. Po drugie, Konrad to samorządowiec z krwi i kości , niezwykle doświadczony. Dla nas samorząd terytorialny to podstawa ustroju RP. To ta część władzy, która jest najbliższa ludziom, która jest w stanie rozwiązywać ich realne potrzeby. Tymczasem dziś w Polsce, po roku 2015, dominującą rolę odgrywa centralizacja całej władzy, ograniczenie władzy samorządów, odbieranie kompetencji, odbieranie pieniędzy. Protestujemy przeciwko temu.

Michał Kobosko dodał, że wygranie wyborów przez kontrkandydatów Konrada Fijołeka nie byłoby dobre dla miasta.

- Oznaczałoby to realnie przeniesienie wojny politycznej z Warszawy, która dzieli teraz obóz Zjednoczonej Prawicy na grunt lokalny, rzeszowski. Niczego dobrego to miastu nie przyniesie.

Czy PiS zmieni datę wyborów w Rzeszowie

Kobosko w Rzeszowie odniósł się też do ewentualnej zmiany daty wyborów. Bo słyszeli takie pogłoski.

- Tak to jest z tą władzą. Głównie musimy opierać się na pogłoskach, zanim one staną się w ostatniej chwili faktem, czy realną informacją. W normalnych okolicznościach, przy normalnym rządzie powiedzielibyśmy, jest covid, jest pandemia, to naturalne, że można i czasami trzeba przenieść datę tak ważnego wydarzenia publicznego na datę spokojniejszą, bezpieczniejszą. No ale nie mamy normalnego rządu, nie mamy normalnej sytuacji. Już rok temu w wyborach na prezydenta RP PiS pokazało, że ważniejsze od bezpieczeństwa wyborców jest odbycie wyborów za wszelką cenę. Trochę mamy wrażenie, że sytuacja jest nieco podobna, tzn. że to nie pandemia może zdecydować o zmianie daty wyborów, ale czysta kalkulacja polityczna.