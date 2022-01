Polska Hokej Liga. Ciarko STS Sanok gładko przegrał z KH Energa Toruń

Sanoczanie nie mieli za wiele czasu na odpoczynek po piątkowym spotkaniu z Cracovią, bo trzeba było udać się w daleką podróż do Torunia. O ile z krakowianami nawiązali walkę we własnej hali, o tyle w Toruniu już tak to nie wyglądało. Gospodarze właściwie w pierwszej tercji ustawili sobie mecz, a potem kontrolowali przebieg wydarzeń. W samej końcówce przypieczętowali jeszcze swoje zwycięstwo dwoma bramkami.

Niestety był to kolejny mecz Ciarko STS-u, w którym zabrakło aktywności w ofensywie. Różnica w ilości oddanych strzałów dobitnie to obrazuje.