Polska Hokej Liga. Ciarko STS Sanok przed kolejnymi wyzwaniami

Najpierw w piątek sanoczanie zmierzą się u siebie z drużyną toruńską. Dla zespołu trenera Marka Ziętary będzie to znakomita okazja do tego, żeby zrewanżować się torunianom za porażkę z początku sezonu. Wtedy Ciarko STS przegrał 0:2. KH Energa Toruń to obecnie trzecia drużyna Polskiej Hokej Ligi, a więc teoretycznie będzie faworytem tego meczu, ale sanoczanie w ostatniej kolejce w Katowicach pokazali, że potrafią walczyć z wyżej notowanymi rywalami.

Z kolei w niedzielę ekipę z Sanoka czeka wyjazd do Oświęcimia na mecz z tamtejszą Unią.