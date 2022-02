Polska Hokej Liga. Ciarko STS Sanok zagra z outsiderem i... liderem

Już w piątek natomiast zespół Ciarko STS-u zagra z ostatnim zespołem w ligowej tabeli Tauron Podhalem Nowy Targ. Rywale również grali we wtorek na na własnych śmieciach i przegrali wyraźnie (2:5) z Comarch Cracovią. Sanoczanie jednak doskonale wiedzą, że liga bywa nieprzewidywalna (sami ostatnio pokazali to w Katowicach), więc wydaje się, iż na pewno nie zlekceważą dzisiejszego rywala.

W Sanoku humory na pewno dopisują, bo we wtorek sanoczanie pokonali GKS Katowice po raz pierwszy od siedmiu lat! To była spora niespodzianka.

Znacznie trudniejszy wydaje się niedzielny rywal zespołu trenera Miika Elmo. Re-Plast Unia Oświęcim to obecnie lider Polskiej Hokej Ligi choć warto zauważyć, że wcale nie musiała nim być gdyby Ciarko STS nie sprawił niespodzianki w Katowicach. Fakt jest jednak faktem, że to gracze z Oświęcimia wciąż są na czele. Co więcej, to zespół, który zdobył jak do tej pory najwięcej bramek (134).