Polska Hokej Liga. Hokeiści Ciarko STS Sanok na razie trenują „na sucho”

Nikt w sanockim zespole nie ukrywa, że jest to najmniej lubiana część przygotowań przez zawodników, ale każdy zdaje sobie również sprawę z tego, jak ważne jest, by ten okres porządnie przepracować.

Zawodnicy trenują na siłowni 3-4 razy w tygodniu, a do tego dochodzą jeszcze treningi na rowerze i sporo biegania.

Na razie trenerzy Marek Ziętara i Marcin Ćwikła mają do dyspozycji osiemnastu zawodników (głównie z Sanoka). Jedynym nowym graczem, który pojawił się na zajęciach jest Krystian Mocarski. Obcokrajowcy dołączą do drużyny dopiero w sierpniu, kiedy rozpoczną się również zajęcia na lodzie.

W ostatnim czasie klub zakontraktował nowego napastnika, którym został Fin Aleksi Hämäläinen. 25-letni zawodnik gra na środku ataku. Do tej pory występował jedynie w rodzimej lidze.

- Aleksi to zawodnik, który pracuje dla całej drużyny. Potrafi rozdzielać krążki do partnerów z ataku oraz mocno pracuje w defensywie. Jesteśmy blisko finalizacji jeszcze dwóch skrzydłowych napastników z Finlandii a wtedy formacje atakujące będziemy mieli kompletne. W tym roku chcemy pokazać lepszy poziom sportowy niż w ubiegłym i delikatnie uzupełnić luki kadrowe - mówi na łamach oficjalnego serwisu klubu Michał Radwański, prezes Ciarko STS Sanok. Widać więc wyraźnie, że jeśli chodzi o obcokrajowców, to sanoczanie nadal podążają w „fińskim” kierunku, bo też nikt nie ukrywa, że taka właśnie polityka sprawdziła się w minionym sezonie. Wszystko również wskazuje na to, że Hämäläinen to nie ostatni nowy zawodnik sanockiego klubu.