Polska Hokej Liga. Jakub Bukowski, Ciarko STS Sanok: Nie wypada popadać w hurraoptymizm

Wygrana z Unią była dla Ciarko STS dopiero pierwszą wygraną w tym sezonie.

- Mecz, w którym zdobywamy kilka bramek na pewno dodatkowo buduje drużynę - mówi Jakub Bukowski.

Nie da się ukryć, że do tej pory jednym z większych problemów sanoczan była skuteczność. Przed meczem z zespołem z Oświęcimia podopieczni trenera Marka Ziętary zdobyli tylko jedną bramkę.

- Mam nadzieję, że ten worek z bramkami się otworzył i będziemy zdobywali tych bramek coraz więcej. Myślę, że to był dzisiaj klucz, bo jak nie strzelasz, to nie wygrywasz

- przyznaje Bukowski.

Młody zawodnik Ciarko STS w meczu z Unią zaliczył swojego pierwszego hattricka.

- Cieszę się, że te bramki wpadają, ale najważniejsza jest drużyna i ja bym nie patrzył na to, kto je strzela - mówi. - Ważne, że je strzelamy - cierpliwość była nam potrzebna. Cieszę się na pewno, bo graliśmy z mocną drużyną, ale nie wypada popadać w hurraoptymizm tylko pracuję dalej. Muszę ciężko trenować, bo mogę być jeszcze lepszy. Najważniejsze, że wygraliśmy. To że zdobyłem trzy bramki to już jest inna kwestia - podsumowuje.