Polska Hokej Liga. Kolejna pewna wygrana Ciarko STS-u Sanok

Sanoczanie dobrze rozpoczęli mecz w Tychach, bo już pierwsza akcja przyniosła im gola - wynik otworzył Kamil Olearczyk. Później okazje mieli i jedni, i drudzy, ale dobrze spisywali się obaj bramkarze i ostatecznie po I tercji goście prowadzili tylko 1:0. Początek kolejnej odsłony przyniósł przyjezdnym kolejnego gola. Za kilka minut hokeiści z Sanoka mogli się po raz kolejny cieszyć, bo padł trzeci gol - tym razem zawodnicy trenera Marcina Ćwikły wykorzystali grę w przewadze. GKS jednak tym razem zdołał odpowiedzieć golem, ale tylko jednym, bo w bramce Ciarko STS kolejne dobre spotkanie rozgrywał Spěšný.

Początek III tercji przyniósł tyszanom kontaktowego gola. To oczywiście zachęciło ich do ataków, a sanoczanie kontrowali i robili to naprawdę skutecznie - najpierw trzy gole w przeciągu ośmiu minut zdobył Sami Tamminen, a gospodarzy ostatecznie dobił Henttonen ustalając wynik na 7:2.