Polska Hokej Liga. Miłe złego początki - porażka Ciarko STS-u Sanok w Sosnowcu

Mecz zaczął się od opóźnienia, bo gospodarze wyszli na lód z 5-minutowym „poślizgiem” - w ten sposób chcieli zaprotestować przeciwko zaległościom w klubie. Gdy już gra się na dobre zaczęła sanoczanie dosyć szybko objęli prowadzenie, ale miejscowi nie dali im długo nacieszyć się z prowadzenia. Potem jednak goście raz jeszcze wyszli na prowadzenie wykorzystując moment gry w przewadze. Tak zakończyła się pierwsza tercja i tym samym zdobywanie goli przez Ciarko STS.

W kolejnych tercjach trafiali już tylko gospodarze, którzy z nawiązką odrobili straty. Nie znaczy to jednak, że Ciarko STS nie atakował - sytuacji miał i to całkiem sporo (w całym meczu to właśnie sanoczanie oddali zresztą więcej strzałów). W końcówce goście mieli jeszcze karnego, ale pomylił się Bukowski.