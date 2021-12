26-letni zawodnik doznał kontuzji podczas niedawnego meczu w Nowym Targu. Branislav Pavúk ma złamany kciuk. Póki co wszystko wskazuje na to, że będzie on musiał pauzować przez cztery tygodnie.

ZOBACZ TAKŻE - Iwona Nieroda-Zdziebko: Medalu na World Games jeszcze nie mam