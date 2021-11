Polska Hokej Liga. Trener Ciarko STS Sanok Marek Ziętara po porażce z GKS-em: Sami jesteśmy sobie winni [OPINIE]

Hokeiści Ciarko STS Sanok przegrali w piątek na swoim terenie z GKS-em Tychy 2:3 choć po I tercji prowadzili już 2:0.

- Przed wszystkim możemy na pewno wszyscy żałować tego, jak ten mecz się potoczył - przyznał na łamach STS Sanok TV trener sanockiego zespołu Marek Ziętara. - Nie wiem dlaczego, w II tercji zamiast grać spokojnie w defensywie i cierpliwie, to chyba znowu wszyscy chcieliśmy bramki strzelać i uwierzyliśmy za bardzo w siebie. Szkoda bardzo tej II tercji, bo ona była po prostu źle rozegrana przez nas. W III walczyliśmy do końca o zmianę rezultatu. To tak działa prowadzisz 2:0, przeciwnik strzela trzy bramki, dostaje wiatr w żagle i potem skutecznie się broni. Sami jesteśmy sobie winni przez tą II tercję - za bardzo poszliśmy do przodu - dodał.