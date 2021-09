Polska Hokej Liga. Trener Ciarko STS Sanok Marek Ziętara: Zagraliśmy połowę meczu

- Patrick też nie miał swojego dnia, ale nie zawsze możemy i nie zawsze powinniśmy liczyć tylko na niego - zauważył.

Trzeba uczciwie powiedzieć, że GKS zagrał bardzo skutecznie i dzięki temu wygrał.

- Mogę jedynie przeprosić kibiców, że ten mecz tak się potoczył i musimy to teraz przemyśleć - mówił Marek Ziętara. - Trzeba przeanalizować co się stało. Myślę, że tu wszystko tkwiło w mentalu - jak straciliśmy drugą, a potem trzecią i czwartą bramkę to już jest kwestia psychologii - zakończył.