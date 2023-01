Polska Hokej Liga. Wychowanek STS-u Sanok zakończył karierę. "Nie miałem już motywacji"

O swojej decyzji Strzyżowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Zbierałem się na to od dłuższego czasu i wspólnie z moją cudowną małżonką podjęliśmy decyzję o zakończeniu sportowej przygody czy kariery, zwał jak zwał. Niestety, ale nie do końca z własnej woli, lecz przez realia organizacyjne, jakie panują w niektórych klubach w naszym kraju musiałem zejść ze sceny przedwcześnie. Nie miałem już motywacji, a przecież jeżeli coś robić, to trzeba robić to na 100 procent – napisał na facebooku Marek Strzyżowski