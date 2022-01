Polska Hokej Liga. Zespół Ciarko STS Sanok pokonał na własnym lodzie JKH GKS Jastrzębie

Sam początek meczu był dosyć wyrównany, bo na gola Horzelskiego szybko odpowiedział Tamminen. Potem jednak w pierwszej odsłonie strzelali już tylko goście i ostatecznie udało im się odskoczyć na dwa gole. Druga tercja była już jednak zdecydowanie lepsze w wykonaniu miejscowych i po golach Sawickiego i Marvy udało się doprowadzić do wyrównania. Sanoczanie ewidentnie złapali wiatr w żagle, bo w finałowej odsłonie to oni zadali pierwszy cios - ponownie trafił Radosław Sawicki. Goście jednak zdołali się szybko pozbierać i Razgals doprowadził do wyrównania. Potem jednak do siatki trafiali już tylko sanoczanie, a wspomniany wcześniej Sawicki zanotował hat tricka.

Udanie więc zadebiutował nowy trener Ciarko STS-u Mikka Elmo, który objął zespół ledwie w czwartek.