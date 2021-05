Polski ład, czyli jak najszybciej otrząsnąć się z poCOVIDowych ograniczeń

Na nasze pytania odpowiada związane z ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego „Polskim ładem” odpowiada dr KRZYSZTOF KASZUBA, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Rzeszowie.

Jak pan ocenia zaprezentowany przez rząd nowy społeczno-gospodarczy program na czas wychodzenia z pocovidowej stagnacji, czyli Polski Ład? Każde nowe dobre rozwiązanie, czy nowe prorozwojowe propozycje gospodarcze rządu, jak chociażby budowa, tak potrzebnej na Podkarpaciu i w całej Polsce lepszej infrastruktury to dobre informacje. Chodzi też nie tylko o to, aby jak najszybciej otrząsnąć się z pandemicznych ograniczeń. Które z przedstawionych propozycji Polskiego Ładu są z ekonomicznego punktu widzenia najłatwiejsze do spełnienia? To dość trudne pytanie, bo są to wstępne propozycje i trzeba je wnikliwie przeanalizować. Nie można zapominać, że teraz podstawowym celem jest jak najbardziej racjonalne i najefektywniejsze wykorzystanie 770 miliardów złotych z Funduszu Odbudowy w najbliższej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Te pieniądze mają się przyczynić nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki, ale i jej unowocześnienia. Potrzebne są, zatem jak najlepsze warunki, w których polskie firmy będą korzystać np. z wygodnej sieci transportowej i wdrażać nowe i innowacyjne technologie z wykorzystaniem zielonej energii, by łatwiej wytwarzać i transportować swoje produkty do odbiorców czy kooperantów.

Jakie skutki może przynieść rewolucja podatkowa, czyli większa kwota wolna od podatku aż do 30 tys. zł rocznie dla emerytów i pracowników?

Od wielu lat postulowałem także na łamach „Nowin”, aby ulżyć naszym rodakom, zwłaszcza osobom o niskich dochodach poprzez wprowadzenie mniejszych i bardziej sprawiedliwych podatków. To bezdyskusyjnie ruch w dobrym kierunku. Z kwoty wolnej podniesionej do 30 tys. zł rocznie skorzysta nie tylko większość rencistów i emerytów, ale także pracowników zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie mieszkańcy mają niższe przychody. Do także zachęta dla osób o nieco wyższych dochodach, gdyż drugi próg podatkowy zostaje przesunięty blisko o połowę, do kwoty 120 tys. zł rocznie. Dzięki temu miliony Polaków będą mieć w portfelu więcej pieniędzy, a to jest impuls do chociażby zakupów potrzebnych artykułów i usług. To przyczyni się bez wątpienia do szybszego ożywienia gospodarczego.

A nowy program mieszkaniowy też będzie miał pozytywny wpływ na ożywienie naszej gospodarki? Zdecydowanie, bo odpowiada nie tylko na oczekiwania młodych rodzin. Nowy ład mieszkaniowy, poprzez zwiększenie podaży mieszkań będzie potężną dźwignią rozwojowa dla rozwoju budownictwa w Polsce i na Podkarpaciu. To oznacza większe zapotrzebowanie na cement, stal, kruszywa, cegły i pokrycia dachowe. Do ich wyprodukowania i zbudowania z nich domów, a potem wykończenia i wyposażenia mieszkań potrzeba tysięcy pracowników. To naprawdę potężne koło zamachowe dla całej naszej gospodarki.

