Polski Ład. Rodzinny kapitał opiekuńczy [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r.?

Tak. Prawo do świadczenia przysługuje także tym rodzicom, którzy już w dniu wejścia w życie ustawy, czyli w dniu 1 stycznia 2022 r. mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 miesięcy do ostatniego dnia miesiąca w którym dziecko kończy 35 miesiąc. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wówczas przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35 miesiąca.