Polski Nowy Ład już jutro! Co planuje PiS? Kwota wolna od podatku, zmiany 500 plus i emerytury? 15 maja poznamy szczegóły

Nowy Ład: przecieki zdradzają, czego można się spodziewać po programie PiS. 500 plus, emerytury, mieszkania... Co zmieni Nowy Ład?

Polski Nowy Ład to program PiS, który poznamy na konwencji 15 maja, ale zapowiadany jest od kilku miesięcy. Jego "premiera" miała odbyć się 20 marca, jednak z uwagi na trzecią falę pandemii koronawirusa zdecydowano się przesunąć konwencję PiS. Teraz jednak potwierdzona została nowa data prezentacji programu Nowy Ład. Przecieki na temat jego zawartości pojawiają się już od dawna. Co zmieni Nowy Ład? 500 plus, emerytury, mieszkania - to tylko niektóre obszary, w których można spodziewać się zmian. Sprawdź, co już wiadomo o Nowym Ładzie!