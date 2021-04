Pomnik wdzięczności żołnierzom Armii Radzieckiej w Lesku legł w gruzach

- Byłem, jestem i będę człowiekiem, który uważa, że historia jest jedna. Jaka by nie była, ona uczy i przestrzega. Bo przecież nasza historia to nasze całe bogactwo. Historia to ludzie, a w przypadku naszej Małej Ojczyzny to mieszkańcy, którzy żyli przed nami, którzy mieli prawo, bez względu na swe korzenie czuć się tu spokojnie i bezpiecznie. Każda jedna historia, nawet ta zła i okrutna, to tak naprawdę historia miejsca.