Pomnika nie udało się odzyskać, ale miasto ma już plan "B"

Rzeszowski ratusz nie kryje rozczarowania po przekazaniu przez ojców bernardynów pomnika Walk Rewolucyjnych Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. - Będziemy szukać różnych sposobów rozwiązania kwestii pomnika i terenów przylegających do niego - zapowiada Artur Gernand z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Szef rzeszowskiej delegatury Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu Bartosz Podubny wszczął 14 czerwca z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania pomnika do rejestru zabytków nieruchomych. Wniosek o uznanie go zabytkiem złożyła sześć lat temu Fundacja Rzeszowska. Konserwator długo odmawiał pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Argumentował, że pomnik jest zabytkiem ruchomym i wpis obiektu do rejestru zabytków nieruchomych wymaga wniosku właściciela, czyli zakonu bernardynów, a ten nigdy oficjalnie o to nie wystąpił. W końcu, w styczniu roku 2019, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wpisu pomnika do rejestru zabytków. Odmowną decyzję zaskarżyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Rzeszowska. W kwietniu tego samego roku ministerstwo uchyliło w całości postanowienie konserwatora zabytków i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując na konieczność ustalenia, czy obiekt ma charakter ruchomy czy nie. Wniosek o dokonanie ekspertyzy skierował do Narodowego Instytutu Dziedzictwa konserwator zabytków. 1 lipca 2023 roku rzeczoznawca wydał opinię, że połączony trwale z gruntem monument jest rzeczą nieruchomą. „Analiza budowy pomnika prowadzi do stwierdzenia, że nie jest możliwa translokacja obiektu. Ze względu na jego położenie w centralnej części miasta powinno się zadbać o jego właściwy wygląd. Historyczna wartość obiektu powinna zostać usankcjonowana” - napisał rzeczoznawca.

Upłynęły kolejne miesiące, aż wreszcie szef rzeszowskiej delegatury Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu zdecydował o wszczęciu procedury administracyjnej. W tym czasie zmienił się rząd, a wraz z nim wojewoda podkarpacki, któremu podlega urząd konserwatora wojewódzkiego. Bartosz Podubny w postanowieniu o wszczęciu procedury administracyjnej uznał za jej stronę Fundację Rzeszowską, czego ta domagała się od 6 lat. Konserwator pisze, że upoważnia go do tego statut fundacji, w którym jest zapisane, że zajmuje się ona także ochroną zabytków, oraz to, że działa w interesie społecznym. Fundacja do wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego dołączyła listę osób i środowisk popierających wniosek. Są nimi m.in. Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zarząd Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Nie wiadomo, kiedy skończy się procedura. Wiadomo natomiast, że w czasie jej trwania przy obiekcie nie wolno prowadzić prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych i - jak pisze konserwator w swoim postanowieniu - „podejmować inne działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Powyższy zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie”.

Stowarzyszenie zapowiada ofensywę edukacyjną

Bartosz Podubny informuje „Nowiny”, że stroną wszczętego postępowania jest też nowy właściciel pomnika - Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.

Prezes stowarzyszenia Marcin Maruszak nie komentuje decyzji konserwatora zabytków i nie zdradza planów co do przyszłości monumentu. Mówi jedynie, że głównym celem stowarzyszenia jest zabezpieczenie obiektu przed katastrofą budowlaną. Podkreśla też aspekt nazewniczy i kontekst historyczny obiektu. - Przede wszystkim sprzeciwiamy się nazywaniu tego komunistycznego propagandowego obiektu pomnikiem. On nie wyczerpuje dzisiejszej decyzji upamiętnienia historycznego. Odsyłam tutaj chociażby do ustawy o IPN. Obiekt jest wtedy pomnikiem, gdy upamiętnia coś, co powszechnie uznane jest za warte upamiętnienia, w tym przypadku taka okoliczność nie zachodzi - argumentuje Marcin Maruszak. - Planujemy dużą ofensywę edukacyjną, planujemy zorganizować szereg imprez i konferencji, w tym otwarcie wystawy dotyczącej historii i wymowy ideologicznej pomnika. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców miasta dowiedziało się o ideologicznej wymowie obiektu, tego, co upamiętnia, i kim byli ludzie, którzy go postawili i w jakim celu. Będziemy opierać się na wiarygodnych źródłach historycznych i naukowych - dodaje prezes patriotycznego stowarzyszenia.

Miasto odbierze Ogrody Bernardyńskie?

Orędownikiem zachowania i przejęcia przez miasto pomnika jest prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Artur Gernand z kancelarii prezydenta nie potwierdza pojawiających się w mediach informacji na temat rzekomych rozmów prezydenta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wojewodą podkarpacką na temat pomnika, mówi natomiast o zamiarze odebrania klasztorowi ogrodów.

- Do tej pory rozmowy z bernardynami, dotyczące przejęcia pomnika, nie przyniosły pozytywnych skutków. Jesteśmy rozczarowani ich efektem i będziemy szukać różnych sposobów rozwiązania kwestii pomnika i terenów przylegających do niego. Jedną z opcji jest odebranie terenów, na których znajdują się ogrody bernardyńskie. Szczegółów nie zdradzamy - mówi A. Gernand.

Historia nie jest najważniejsza

Na rzecz pomnika lobbuje od lat Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej z siedzibą w Bydgoszczy. Stowarzyszenie chciało wpisać rzeszowski pomnik do gminnej ewidencji zabytków. Ta procedura ostatecznie zakończyła się niczym z uwagi na brak podpisu wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Tłumaczył się on toczącym się postępowaniem na szczeblu wojewódzkim. Byliśmy już na etapie pisania skargi na bezczynność wojewódzkiego konserwatora odnośnie naszej części postępowania, ale gdy dowiedzieliśmy się, że wojewódzki konserwator zabytków wszczął z urzędu postępowanie, poniechaliśmy tego - mówi działacz stowarzyszenia Dawid Domański.

Uważa on, że pomnik od dawna jest zabytkiem, choć nieumieszczonym w rejestrze. - My podnosimy argumenty o wartości tego pomnika jako dzieła sztuki. Jest to najwybitniejszy przykład monumentalnej sztuki pomnikowej w Polsce. Ma płaskorzeźby, jedną jest Nike. W Polsce są tylko dwie rzeźby Nike. Dlatego ten pomnik jest unikatem - mówi Dawid Domański.

Rozmówcy „Nowin” nie przeszkadza to, że pomnik został wybudowany za komuny, i że ma wymowę taką, jaką ma. - We Wrocławiu stoi pomnik papieża Jana XXIII, który również powstał na zlecenie poprzednich władz, również w celach propagandowych. Chodziło o to, że z ust papieża padło zdanie o ziemiach zachodnich po wiekach odzyskanych przez Polskę, potem Watykan dementował, twierdził, że papież nie odnosił się do praw Polski do tych ziem, ale władzom komunistycznym to nie przeszkadzało i postawiły pomnik papieżowi. Więc rzeszowski pomnik nie jest jedynym, który można nazwać propagandowym. Nikt nie nawołuje do wyburzenia pomnika Jana XXIII, dlaczego zatem pomnik rzeszowski, na którym nie ma komunistycznych elementów, miałby być kojarzony jednoznacznie tylko z mocodawcami jego budowy - mówi Dawid Domański. Działaczowi nie przeszkadza też, że z jednej strony pomnika wisi socrealistyczna grupa rzeźb przedstawiająca sojusz robotniczo-chłopski. Na uwagę dziennikarza „Nowin”, że socrealizm ustanowiła radziecka partia komunistyczna, odpowiada, że był prądem w historii sztuki.

Zdaniem Dawida Domańskiego wątek historyczny nie jest jedynym, jaki pojawia się w kontekście pomnika. - Jest wątek dzieła sztuki, jest taki wątek, że ten pomnik miał drugie życie od momentu powstania. Przez 35 lat mieszkańcy Rzeszowa i przyjezdni w wyniku wolnych procesów społecznych nadali mu nową wymowę. Jeden zobaczy w jego kształcie tylko waginę, uśmiechnie się i pójdzie dalej, a drugi poczyta o symbolu w sztuce. To jest symbol uniwersalny. Wg mnie element historyczny nie definiuje, czy ten pomnik ma trwać, czy zostać wyburzony - dowodzi aktywista.

KOMENTARZ NACZELNEGO

„Być albo nie być” pomnika

W myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie winien zniknąć z przestrzeni publicznej, jako gloryfikujący totalitarny system polityczny. Na prośbę byłej wojewody Ewy Leniart taką opinię w sprawie pomnika wydał rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Likwidacji lub przeniesienia winien dokonać właściciel obiektu, czyli zakon O.O. Bernardynów w Rzeszowie, który nigdy oficjalnie nie zadeklarował, jakie ma plany wobec tej instalacji. Na monity wojewody z połowy 2018 r. odpowiadano, że konserwator zabytków prowadzi procedurę wpisu obiektu do rejestru zabytków, więc „podjęcie określonych działań związanych z rozbiórką pomnika, wydaje się być przedwczesne”. Wobec braku deklaracji ze strony zakonników wojewoda zobowiązana była ustawą wydać tzw. decyzję zastępczą, która zezwalała administracji państwowej dokonać likwidacji obiektu, po czym kosztami tej operacji obciążyć właściciela obiektu. Takiej decyzji nigdy nie wydano.

Ku radości tej części mieszkańców, która opowiadała się za zachowaniem działa sztuki o wyjątkowych walorach artystycznych, jak oceniały projekt Mariana Koniecznego krajowe środowiska architektów i artystów plastyków. Z tego „odroczenia wyroku śmierci” na pomniku usatysfakcjonowane były też władze miasta i prezydent Tadeusz Ferenc, który jako pierwszy zabiegał o wpisanie obiektu na listę zabytków. Niezadowolenie z tego, że pomnik wciąż istnieje wyrażała ta część rzeszowian, którym szczególnie bliska była spuścizna ruchów narodowowyzwoleńczych i antykomunistycznych, a projekt Mariana Koniecznego uznawały za symbol komunistycznego ucisku. Nie powiodły się także plany przejęcia pomnika, jakie poprzednie i obecne władze miasta proponowały zakonnikom.

Ustawa dekomunizacyjne wciąż obowiązuje, jednak spór dotyczący burzyć - zachować nieco przycichł. Do czasu, kiedy opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z w Rzeszowie nie potwierdziła, iż zniszczone czasem elementy instalacji zagrażają bezpieczeństwu znajdującym się w pobliży pomnika. Inspektorat nakazał remont, Bernardyni otoczyli obiekt stalowymi barierkami odgradzającymi, ale remontu nie podjęli. Odwołali się od rozbiórkowej decyzji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z argumentem, że pomnik w tym stanie bardziej nadaje się… do rozbiórki niż remontu. PWINB skargę oddalił, Wobec czego zakon poskarżył się na decyzję instytucji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Bo ustawa z 2016 r. każe go rozbierać. W listopadzie 2023 r. WSA skargę zakonników odrzucił.

W myśl zasad prawnych zakon zobowiązany był do końca lutego br. pomnik wyremontować, czego nie uczynił. Z początkiem czerwca do gry weszło Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, a opinia społeczna dowiedziała się, że bernardyni nieodpłatnie przekazali organizacji teren, na którym stoi Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Przedstawiciele stowarzyszenia nigdy nie ukrywali opinii, że obiekt winian zniknąć z przestrzeni publicznej. S

