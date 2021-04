Pomoc z rządowego programu na remont ul. Wysockiego w Przemyślu. "To jeden z dowodów, że do miasta płynie rządowa pomoc"

- Bardzo cieszymy się z przyznanego dofinansowania. Chciałem podkreślić dwie rzeczy. W lipcu 2020 r., jako radni trzech klubów opozycyjnych w Radzie Miejskiej zaproponowaliśmy przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez gminę miejską Przemyśl projektu pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Wysockiego w Przemyśl, etap trzeci". Wtedy w głosowaniu wynik był 10 do 10, projekt poparli wyłącznie radni klubów opozycyjnych oraz radna niezależna- przypomina Maciej Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Ostatnio niektóre osoby wiele mówią, że do Przemyśla nie jest kierowana rządowa pomoc. Jest to nieprawda, a to dofinansowanie jest jednym z dowodów na to, żer rządowe pieniądze płyną do Przemyśla - dodaje Kamiński. W lipcu, z tego samego programu, zostało przyznane ok. 2,5 mln złotych dofinansowania na remont ul. Bielskiego.

Znajdująca się w dzielnicy Lipowica ul. Wysockiego jest jedną z dłuższych w Przemyślu. Jest nie tylko dojazdem do sporego osiedla głównie domów jednorodzinnych, ale również alternatywnym dojazdem do centrum miasta, dla kierowców jadących od strony gminy Żurawica. W poprzednich latach zostały wykonane dwa etapy robót.

- Dziękuję tym radnym miejskim, którzy wyszli z tą inicjatywą. Bardzo ważna. Niestety, okazuje się, że nie wszyscy radni miejscy widzieli potrzebę dokończenia tej ważnej inwestycji, a państwo widzieliście. Wniosek został złożony i uzyskał akceptację. To bardzo ważne, bo dwa pierwsze etapy prac przy tej drodze zostały skończone, ale bez tego trzeciego ta inwestycja byłaby niepełna - twierdzi Piotr Pilch z Przemyśla, wicemarszałek województwa podkarpackiego.