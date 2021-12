Pomóż młodym akrobatom Stali Rzeszów wystartować w mistrzostwach świata. Trwa zrzutka, będzie aukcja. Podaruj sportowy gadżet. Przyłącz się bell

Akrobaci Stali Rzeszów wystąpili w tym roku w MŚ w Genewie, w ME w Pesaro oraz w kilku krajowych zawodach Klub Akrobatyki Sportowej Stal Rzeszów

Kornelia Pietraszek/Agnieszka Wnuk, Daria Nowak/Michał Skiba, Kamila Rak/ Julia Czyż - to trzy bardzo utalentowane dwójki Klubu Akrobatyki Sportowej Stali Rzeszów. Otrzymały powołanie do kadry narodowej na marcowe Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Sportowej w Azerbejdżanie, ale same muszą opłacić sobie wszystkie koszty, a te nie są małe. Możesz im pomóc.