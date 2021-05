Ponad 2 tys. osób "uciekło" z Przybyszówki w Rzeszowie w niespełna dwa lata. Błąd statystyki czy faktyczny stan? Wiemy, co się stało

Pod koniec ubiegłego roku najbardziej aktualne dane dotyczyły jeszcze października 2019 roku. Porównaliśmy wtedy, które z osiedli w Rzeszowie urosły od 2010 roku najbardziej, a które straciły najwięcej mieszkańców. Liderem wzrostu była wtedy Drabinianka, bo na przestrzeni niespełna 10 lat zameldowało się tam ponad 6 tys. osób. Tuż za nią była Przybyszówka, gdzie przybyło 4 603 mieszkańców. Tym bardziej dziwi, że od 2019 roku do maja 2021 "uciekło" z tego osiedla aż 2 411 rzeszowian.

Urząd Miasta Rzeszowa publikuje co jakiś czas dane dotyczące liczby mieszkańców miasta. Najświeższe pochodzą z 10 maja tego roku i według nich, stolica Podkarpacia liczy 196 634 mieszkańców. W parze ze statystykami ogólnymi idą liczby osób na każdym z 33 rzeszowskich osiedli.

Okazuje się, że ta strata w liczbie ludności nie jest spowodowana wyprowadzkami, ale zmianami granic osiedla. Ponad 2 tys. osób, które do tej pory były mieszkańcami Przybyszówki, dziś mieszkają na os. Kotuli.

- Na tym terenie była jedna społeczność, jednorodna zabudowa, ta sama administracja, szkoła, parafia, co na Kotuli. Mieszkańcy mają ze sobą więzi. Były dyskusje, konsultacje społeczne i zdecydowana większość opowiedziała się za tym

Jak widać, plan się powiódł. Od października 2019 roku do maja 2021 roku osiedle "urosło" niemal o 3,5 tys. mieszkańców. Zmiana granic miała miejsce pod koniec 2019 roku, a powodem były sprawy administracyjne.

Budziwój ciągle się powiększa. Zaraz za nim Słocina

Przybyszówka to stosunkowo młode osiedle Rzeszowa, bo zostało włączone do granic miasta w 2007 roku. Jak zmienia się ludność innych nowych części Rzeszowa? Do Budziwoja od momentu dołączenia (2010 rok) przybyło 3 257 zameldowanych osób.