Ponad 250 firm za nadaniem Tadeuszowi Ferencowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. Kto złożył wniosek?

Wniosek o nadanie Tadeuszowi Ferencowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa trafił do przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa w marcu tego roku. Skierował go znany rzeszowski przedsiębiorca.

- Dostrzegając potrzebę uhonorowania osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju i promocji naszego miasta przedkładamy wniosek o nadanie tytuły "Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca - napisali we wniosku Andrzej Bajor i Adrian Bajor.

W październiku z taką samą prośbą wystąpił do Krystyny Stachowskiej, wiceprezydent Rzeszowa, Podkarpacki Klub Biznesu. We wniosku Małgorzata Kucharska, prezes klubo oraz Adam Góral, przewodniczący rady nadzorczej PKB napisali, że w ciągu kilkunastu lat pracy prezydent Ferenc osiągnął bardzo wiele w dziedzinach związanych z rozwojem i modernizacją Rzeszowa. Do ich wniosku dołączyło aż 259 członków klubu, w tym 257 przedsiębiorstw i dwie uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska.