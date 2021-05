Ponad 9 mln złotych na podkarpackie zabytki. Będzie m. in. remont dworku na Słocinie w Rzeszowie

- Jeśli miałabym wymienić takie obiekty, na które przeznaczamy najwyższe dotacje, są to obiekty UNESCO. Mówimy o Smolniku, o Turzańsku, to też obiekty w największych miastach, w których znajdują się najwyższej klasy zabytki: Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Dukla

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wraz z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Beatą Kot ogłosiły, że w tym roku na podkarpackie zabytki przeznaczone zostaną dotacje w wysokości 9 mln 392 tys. złotych. Do urzędu wpłynęło 418 wniosków o dotacje na utrzymanie zabytków. Podpisanych może zostać 256 umów.

Dodała, że największa dotacja w delegaturze rzeszowskiej trafi do zamku w Łańcucie, kamienicy przy Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie oraz do Dworu Chłapowskich na Słocinie.Jak się okazuje, obecny właściciel ma zamiar wyremontowania tego obiektu.

- Pozwolenie konserwatorskie zostało wydane. Przy składaniu wniosków o dofinansowania wymagaliśmy zawsze pozwoleń konserwatorskich, to znaczy, że obiekty musiały być przeanalizowane, prawidłowe powinny być programy konserwatorskie

- tłumaczyła Beata Kot.

Konserwator wymieniła również, które zabytki w Przemyślu otrzymają największą dotację. To m. in. kościół Franciszkanów. B. Kot podkreślała, że jest to obiekt niezwykle cenny, bo zachowany jest tam oryginalny, XVIII-wieczny wystrój malarski. Oprócz tego dofinansowana zostanie Bazylika Archikatedralna czy kaplica Drohojowskich.