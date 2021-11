Popyt na murale. Andrejkow zdobi nasze Podkarpacie

Od czego się wszystko zaczęło?

Jako dziecko i nastolatek nie wykazywałem żadnych zdolności plastycznych. Na plastyce byłem takim czwórkowym czy nawet trójkowym uczniem. Wszystko zaczęło się dopiero w szkole średniej, w technikum geodezyjnym. Zafascynowałem się wtedy kulturą hip-hopową. Słuchałem muzyki hip-hop, chodziłem w szerokich spodniach i odkryłem też graffiti, które było mocną częścią tej subkultury. Generalnie cała moja przygoda artystyczna zaczęła się od graffiti. Malowałem je w nocy, po kryjomu, na różnych budynkach w moim mieście. Jednak malowanie najprostszych form graffiti szybko mnie męczyło i nudziło. Nie sprawiało mi to jakiejś wielkiej przyjemności. Jako nastolatek zauważyłem w czasopismach, że niektórzy malują sprayami graffiti przedstawiające portrety. Też zacząłem to robić i szybko się w to wkręciłem. Zacząłem robić rysunki ołówkiem oraz malować pastelami, następnie przenosiłem te portrety na ściany. Na początku robiłem takie raczej małe szablony, później większe, dwukolorowe portrety. Zacząłem rozwijać się w tym kierunku i poszedłem na studia plastyczne. W Sanoku obroniłem licencjat, a później kontynuowałem naukę w Rzeszowie na Wydziale Sztuk UR.