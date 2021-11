Porażka Handball Stali Mielec z MMTS-em Kwidzyn [OPINIE, ZDJĘCIA]

OPINIE

Paweł Wilk, Stal

Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo punkty znów nam uciekają, kolejny mecz. Niestety musimy sobie wszystko w głowach poukładać, bo siedzi to w nas nie od wczoraj, tylko od wcześniejszego sezonu. Trzeba to wszystko poukładać, układamy, ale to wszystko idzie za wolno.

Rafał Gliński, Stal

Szkoda tych straconych punktów, bo cały mecz był bardzo wyrównany, z obu stron, bo jeśli któryś zespół robił jakąś przewagę punktową, to było to dwie, maksymalnie trzy bramki. Wygrała bardziej wyrachowana w końcówce drużyna, mająca w swoim składzie takich zawodników, jak Michał Peret, z ogromnym doświadczeniem boiskowym. Niestety nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Jeśli chodzi o serce i zaangażowanie, to chłopaki dali z siebie dużo, ale wciąż walczymy z tą strefą mentalną, gdzie pewne rzeczy dla niektórych się wydają oczywiste, a przy braku koncentracji, to kolosalny problem, nawet przy grze 1 na 1 czy 2 na 2 i z tym mieliśmy kolosalny problem.