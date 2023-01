Pościg ulicami Krosna. Przed policjantami uciekał pijany 45-letni motocyklista OPRAC.: Jakub Hap

Nawet 5 lat więzienia grozi 45-latkowi, który pomimo braku uprawnień do kierowania pojazdami i wypitego wcześniej alkoholu, zrobił sobie przejażdżkę motocyklem. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki. Po zatrzymaniu trafił do aresztu.