Pościg ulicami Rzeszowa. 39-latek nie zatrzymał się do kontroli, był nietrzeźwy i miał narkotyki OPRAC.: Łukasz Solski

Do policyjnego aresztu trafił kierowca peugeota, który na ul. Rejtana w Rzeszowie nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy i prowadził auto mimo zakazu, to jeszcze miał przy sobie narkotyki.