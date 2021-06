Poseł Mieczysław Kasprzak: nowe propozycje rozliczeń za prąd z fotowoltaiki są niekorzystne i zahamują rozwój tej dziedziny OZE

- Według nowych zasad właściciel instalacji fotowoltaicznej sprzeda swoją energię ze słońca po około 25 groszy za kilowatogodzinę. A jeśli on będzie potrzebował energii elektrycznej z sieci, to zapłaci 65 – 70 groszy na kilowatogodzinę, czyli 2–3 razy drożej niż za dostarczony przez siebie prąd

Aby lepiej zrozumieć zakres zmian, warto je porównać z dzisiejszymi zasadami. Obecnie system rozliczeń działa następująco. Właściciel małej instalacji fotowoltaicznej, czyli prosument nadwyżkę energii, przekazuje do sieci zakładu energetycznego. Ta energia, wraca do niego z powrotem, ale nie w całości. Jest ona pomniejszona o 20 proc. w przypadku najmniejszych instalacji o mocy do 10 kW. W przypadku instalacji o większej mocy (10 kW - 50 kW) „prowizja” zakładu energetycznego wynosi 30 proc. Właściciel instalacji fotowoltaicznej wyprodukowaną swoją nadwyżkę (80 proc. lub 70 proc.) może odebrać w ciągu roku. Jeśli jej nie odbierze to ona przepada na rzecz zakładu energetycznego.