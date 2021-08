Posłowie PiS w Boguchwale: Z Polskiego Ładu skorzystają rodziny, emeryci, pracownicy i mieszkańcy wsi [ZDJĘCIA]

Warto podkreślić, że w ramach Polskiego Ładu gminy z Programu Inwestycji Strategicznych mogą otrzymać nawet do 95 proc. dofinansowania na najważniejsze inwestycje m.in. wodociągowe i kanalizacyjne. Konferencję w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zdominowały zagadnienia związane z Polskim Ładem.

- Polski Ład to całościowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii i jednocześnie plan gospodarczej odbudowy naszego kraju. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, do tego drugi próg podatkowy do kwoty 120 tysięcy, natomiast emerytury do wysokości 2500 złotych już od nowego roku będą nieopodatkowanie. Co ważne, wzrosną także nakłady finansowe na opiekę zdrowotną do 7 procent PKB – wyliczał poseł PiS Fryderyk Kapinos.