Posłowie Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia znowu straszą Polexitem i utratą funduszy unijnych Józef Lonczak Arkadiusz Rogowski

Krzysztof Kapica

Jeśli Podkarpacie straci 10 mld złotych, to będziemy obwiniali za to władze samorządowe woj. podkarpackiego – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej w Rzeszowie politycy Platformy Obywatelskiej. Nie były to jednak najostrzejsze zarzuty pod adresem PiS.