Posłowie zagłosowali za ratyfikacją Funduszu Odbudowy! Sprawdź, jak głosowali parlamentarzyści z Podkarpacia

Premier Mateusz Morawiecki apelował do posłów o przyjęcie ustawy:

- Powiedzmy głośne "tak" dla rozwoju, rozkwitu Polski dzięki środkom unijnym. Te pieniądze będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym kraju. Odłóżmy logikę "oko za oko ząb za ząb", przystąpmy do głosowania w poczuciu cywilnej odpowiedzialności za los Polski. Przezwyciężmy wszelkie podziały. Zagłosujmy za polską racją stanu. To szczególny, arcyważny, fundamentalny, przełomowy moment. To chwila, która powinna nas połączyć. Nie powinno być miejsca na małostkowe kalkulacje polityczne. Liczy się dobro Polaków. Liczy się Polska.