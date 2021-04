Poszerzenie Rzeszowa. Wojewoda Ewa Leniart na "tak" dla sołectwa Racławówka Doły. Nie ma zgody na Malawę i Kielanówkę

Tłumaczyła, że może wydać pozytywnej opinii dla połączenia Rzeszowa z sołectwem Malawa, ponieważ stanowiłoby to w naturalny sposób zaprzeczenie zasadności działań w kierunku połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego i podważyłoby racjonalność takich negocjacji na przyszłość. Ewa Leniart dodała, że przy połączeniu dwóch gmin na zasadzie dobrowolności, bonusem będzie 100 mln zł, co dla każdej jednostki samorządowej jest atrakcyjne.

Obecny na konferencji Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przypomniał zasady związane z poszerzaniem granic.

- Zgodnie z polskim prawem wygląda to tak, że najpierw trwają konsultacje społeczne. Odpowiednie organy samorządów podejmują decyzje i do 30 marca przekazują je do wojewody. Wojewoda ma czas do 30 kwietnia na zaopiniowanie wniosków samorządów z województwa i przesłanie do MSWiA. Zgodnie z procedurą, rząd podejmie decyzje do końca lipca tego roku