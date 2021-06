Potrącenie pieszego przez samochód dostawczy w Pawłosiowie w powiecie jarosławskim [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W poniedziałek strażacy z OSP KSRG Pawłosiów i PSP Jarosława zostali zadysponowani do wypadku w Pawłosiowie. Samochód dostawczy potrącił tam pieszego. - Nasi ratownicy od razu przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz udzielania poszkodowanemu mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia na miejsce pogotowia ratunkowego - mówią druhowie z OSP. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia ustala policja.