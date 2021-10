Potrzebna krew BRH- dla małego dziecka chorego na białaczkę. Może uratować życie 23-miesięcznej Nadii z Dydni na Podkarpaciu

- Potrzebny jest na już dawca z grupą krwi BRh-. Będzie pobierana masa granulocytarna. Należy się zgłosić do stacji krwiodastwa w Rzeszowie na ulicy Wierzbowej 14, najlepiej już dzisiaj, powiedzieć że to krew dla Nadii Fijałka - proszą. - Po wynikach pokrywamy koszty biletów do Krakowa, gdzie będą wykonywane dalsze czynności! Błagamy Was całą rodziną o pomoc!