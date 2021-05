Potrzebujący z diecezji rzeszowskiej otrzymali karty na codzienne zakupy. To duża pomoc

Program „Na codzienne zakupy” to kolejna, charytatywna akcja Caritas Polska, do której włączyła się również Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Program jest realizowany od kwietnia 2021 roku do końca stycznia 2022 roku. Na pomoc potrzebującym Fundacja Biedronki przekazała w tym programie 14,5 mln złotych, a wsparciem jest objętych 10 tys. osób.

– W praktyce wygląda to tak, że 250 seniorów z terenu diecezji rzeszowskiej otrzymało te specjalne karty zakupowe, które wyglądają tak jak zwykła karta płatnicza. Ta karta co miesiąc zasilana jest kwotą 150 złotych. Będą one działać przez 10 miesięcy. Oczywiście po tym czasie można jeszcze kontynuować ten program, ale my też szukamy wciąż nowych, osób, które potrzebują pomocy – dopowiada ksiądz Piotr Potyrała. - To seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze. Mogą wydać je na żywność i środki chemiczne. Natomiast nie mogą przeznaczyć ich na alkohol i papierosy.

Wybór potrzebujących osób dokonywali księża, współpracujący z parafialnymi kołami Caritas.

– Zależało nam, aby wybrać tych seniorów, którzy są w najtrudniejszej sytuacji – podkreśla dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. - I dla tych potrzebujących 150 złotych co miesiąc, które wydają na zakupy, jest wielkim wsparciem i pomocą.