Powstała gra miejska w Rzeszowie korzystająca z technologii rozszerzonej rzeczywistości [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Futurystyczny Rzeszów, system kontroli obywateli, ruch oporu oraz ważna misja do wykonania dla każdego. To wszystko dostępne będzie od 14 lipca, dzięki pierwszej w Polsce grze miejskiej w technologii rozszerzonej rzeczywistości Save The City.