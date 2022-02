Pożar samochodu w Bukowsku. Na tylnym siedzeniu volkswagena znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny

W sobotę około godz. 20:30, sanoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu, stojącego na poboczu drogi w miejscowości Bukowsko. Po ugaszeniu volkswagena, wewnątrz, na tylnym siedzeniu ujawniono zwęglone zwłoki mężczyzny. Należą one do 63-letniego mieszkańca tej miejscowości.

Policjanci ustalili właściciela auta. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna odwiedził swoich znajomych i po zakończonym spotkaniu wyszedł od nich i miał wrócić do domu, jednak tam nie dotarł. Wsiadł do samochodu należącego do znajomej, u której był i prawdopodobnie zasnął. Do wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia zostały zatrzymane dwie osoby, u których 63-latek tego wieczoru był.