Pożar w mieszkaniu na ul. Podwisłocze w Rzeszowie. 6 osób trafiło do szpitala [ZDJĘCIA, WIDEO] Marcin Trzyna Joanna Wilk

W poniedziałek ok. godziny 11:25 doszło do pożaru mieszkania w bloku nr 24 przy ulicy Podwisłocze w Rzeszowie. 6 osób trafiło do szpitala.