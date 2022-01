Poznaliśmy "Innowatorów Podkarpacia 2021". Sprawdź, jakie wynalazki powstały w naszym regionie apl

Zdobywcą tytułu Innowator Podkarpacia 2021, w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo” jest Dronehub Group, firma specjalizująca się w autonomicznych systemach dronowych. mat. prasowe

Głowica do druku 3D, przy pomocy której można wydrukować jacht, sterylizator powietrza, neutralizujący nawet koronawirusa, drony samodzielnie, bez udziału człowieka, monitorujące teren przez całą dobę, biodegradowalna taśma do pakowania niemal wszystkiego - to wynalazki, które w ostatnim czasie powstały na Podkarpaciu. Większość jest już w sprzedaży i podbija nowe rynki. Firmy, które je stworzyły zostały laureatami XXII edycji Konkursu „Innowator Podkarpacia” 2021.