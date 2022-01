Poznaliśmy najistotniejsze plany inwestycyjne Powiatu Przemyskiego na 2022 rok

Starosta przemyski Jan Pączek prezentując najważniejsze założenia uchwały budżetowej, na samym wstępie podkreślił dobre rezultaty, będące efektem dotychczasowej polityki finansowej prowadzonej przez powiat.

- Dzisiaj pokazuje ona swoje zalety. Nie mamy żadnego zadłużenia. Łatwiej nam będzie zarządzać budżetem, wprowadzając np. nowe zadania, poprzez zabezpieczanie własnego wkładu przy sięganiu po środki zewnętrzne. Mam tu na myśli program Polski Ład, ale też i inne, z których będziemy chcieli w roku 2022 korzystać. Nie posiadając kredytów, nie mamy zadłużenia. To nam daje pewien rodzaj komfortu. Choć niepokoi nas bardzo rozpędzająca się inflacja. Drastyczne podwyżki cen na paliwo, energię, gaz czy usługi – powiedział Jan Pączek.

Starosta przedstawił najistotniejsze plany inwestycyjne na 2022 rok.

- Zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych remont 4 mostów powiatowych wykonanych zasobami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, w Brylińcach, Nienadowej, Drohobyczce i Woli Korzenieckiej na łączną kwotę 1 mln 600 tys. zł. Cząstkowe remonty na drogach powiatowych na kwotę 1 mln 260 tys. zł, na remont dachu w DPS-ie w Huwnikach na kwotę 423 tys. zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowaliśmy natomiast przebudowę trzech dachów naszych obiektów na kwotę 555 tys. zł, co stanowi 10 proc. kosztów całego zadania. Kwota 5 mln zł, którą mamy przyznaną w ramach pierwszego naboru do Polskiego Ładu nie została jeszcze wprowadzona do budżetu. Wprowadzimy ją dopiero po otrzymaniu właściwej promesy, tj. po wyłonieniu wykonawcy zadania, bo tak zakłada procedura. Wówczas w budżecie po stronie dochodów będziemy mieć prawie 70 mln – powiedział Pączek.