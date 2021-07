Pracowity początek siatkarek Developresu SkyRes Rzeszów. Stephane Antiga uczy się portugalskiego. Cele wciąż są takie same

Kibice szczególnie uważnie przyglądali się nowym siatkarkom, zwłaszcza dwóm z nich. Były to Brazylijska atakująca Bruna Honorio i Ana Kalandadze, przyjmująca z Gruzji. Bruna i Ana trenowały w parze. Co ciekawe, Brazylijka mówi tylko po portugalsku. W roli tłumacza występuje Paulo Bomfin, Brazylijczyk mieszkający w Rzeszowie. Trener Antiga, który jest poliglotą zapewnia, że w ciągu miesiąca postara się nauczyć portugalskiego i nie będzie mu już potrzebna pomoc z zewnątrz. Bruna na pewno się ucieszy.

Grupa kibiców sympatycznie przyjęła wszystkie zawodniczki. - Oprócz świeżości w składzie jest dużo młodości, jest dodatkowa ilość mocnego charakteru i ogromnej chęci do walki i rywalizacji. Myślę, że będzie to skutkowało samymi dobrymi rzeczami i wynikami w lidze. Nic tylko teraz ciężko pracować, walczyć z całą drużyną o jak najlepszy wynik. Jestem rzeszowianką i cieszę się, że wróciłam do domu. To jest dla mnie dodatkowy sukces - mówi Dominika Witowska, nowa środkowa. - Wakacje? Po kontuzji jestem bardzo głodna gry i treningu. Nie mogłam się już doczekać. Proszę nam życzyć zdrowia i kontaktu z kibicami, a reszta uda się sama.