Pracownicy urzędów pracy odznaczeni przez wojewodę podkarpackiego Teresę Kubas-Hul [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W uroczystej atmosferze, w obecności wojewody podkarpackiego, Teresy Kubas-Hul, odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Wyróżnienie to, nadane postanowieniem Prezydenta RP, jest formą docenienia ich długoletniej, wytrwałej służby na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz powiatowych urzędów pracy na terenie województwa. Medale za Długoletnią Służbę to symbol uznania dla tych, którzy przez lata swojej pracy przyczyniali się do rozwoju regionalnego rynku pracy, pomagając wielu osobom w znalezieniu zatrudnienia i wsparciu zawodowym.