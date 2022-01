Pracownik zginął w katastrofie budowlanej w Krośnie. Odpowiedzialne za nią trzy osoby usłyszały wyroki skazujące

Gdy robotnicy zacierali już beton, doszło do katastrofy

Trzej pracownicy spadli z wysokości ok. 5 metrów. Pozostali ruszyli im na pomoc. Dwaj robotnicy odnieśli jedynie niegroźne urazy i otarcia. Trzeci doznał uszkodzenia kości nóg, zabrano go do szpitala. Niestety, okazało się, że brakuje jednego z członków ekipy. 60-latek w chwili katastrofy znajdował się na niższej kondygnacji, miał pracować przy schodach. Gdy strop runął, został przygnieciony zwałami betonu. Strażacy wezwani na pomoc uwolnili go, ale mężczyzna już nie żył.